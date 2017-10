Bosz: ‘Edwin wist precies wat er aan de hand was, alle details’

Peter Bosz onthulde donderdag in een interview met de NOS dat hij Ajax afgelopen zomer ook had verlaten als er geen interesse was geweest van andere clubs. In gesprek met het Algemeen Dagblad gaat de coach van Borussia Dortmund dieper in op zijn onvermijdelijke vertrek uit Amsterdam. Bosz zegt dat hij zich niet gesteund voelde in zijn werkwijze door andere leden van de technische staf en had graag gezien dat zij vervangen zouden worden.

Bosz gaf tegenover algemeen directeur Edwin van der Sar meerdere keren zijn problemen aan. “Ik heb in een vroegtijdig stadium al aangegeven bij Ajax, aan Edwin van der Sar, dat ik niet op deze manier door zou gaan voor een tweede seizoen. In januari heb ik hem dat letterlijk zo gezegd. In februari herhaald. In maart, in april. Had niks te maken met dat er belangstelling was, die was er nog niet", vertelt Bosz. “Edwin wist precies wat er aan de hand was. Alle details. En de club heeft een keuze gemaakt. Wat verder hun goed recht is. Maar ik laat me niet wegzetten als geldbeluste clubhopper. Want dat is niet zo.”

Zelfs toen Borussia Dortmund na het ontslag van Thomas Tuchel aanklopte bij Bosz, hield de ex-trainer van onder meer Vitesse en Maccabi Tel Aviv in eerste instantie de boot af. "Mijn reactie (aan Dortmund, red.) was: dat heeft nu geen zin. Ik heb donderdag een gesprek met Ajax en als de club mij tegemoetkomt, blijf ik. Na dat gesprek zei Edwin: zaterdag hoor je het definitieve antwoord. Toen bleek dat ze niet zouden ingrijpen, heb ik gezegd: oké, Dortmund wil ook praten, dat gesprek ga ik dan aan. Ben ik meteen doorgereden voor een gesprek met directeur Watzke. Dat was er niet gekomen als Edwin die zaterdag had gezegd: 'we doen wat jij wil'. Zo en niet anders is het gegaan", aldus Bosz.