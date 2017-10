Ajacied kiest voor vertrek: ‘Niet aan gedacht me ziek te melden’

Nick Viergever groeide vorig seizoen onder trainer Peter Bosz uit tot een belangrijke kracht in de achterhoede van Ajax. Hij maakte indruk in de Europa League en Bayer Leverkusen klopte aan. De centrumverdediger annex linksback mocht echter niet vertrekken, ondanks dat zijn contract in 2018 afloopt. Een nieuw contract heeft Viergever niet aangeboden gekregen en daarom heeft hij besloten om Ajax aan het einde van het seizoen transfervrij te verlaten.

Viergever werd door Ajax onmisbaar geacht en een mooie stap naar Bayer Leverkusen werd hem derhalve ontnomen. De ex-verdediger van AZ had de stap graag gemaakt. “Het was heel frustrerend en ik heb het er ook een paar dagen echt moeilijk mee gehad”, vertelt hij tegenover De Telegraaf. “Dat is ook niet raar, denk ik. Ik ben 28, we hadden de Europa League-finale gespeeld en er kwam een mooie club. Dus was het volgens mij het juiste moment om te gaan. Maar ’nee’ was het goed recht van Ajax. Ik heb een contract tot het einde van het seizoen.”

Waar sommige spelers er alles aan doen om een vertrek te forceren, stelde Viergever zich keurig op ten opzichte van Ajax. “Om mijn maten te laten vallen of een stap minder hard te trainen, zo zit ik niet in elkaar. Daar schiet je niks mee op. Ik heb er totaal niet aan gedacht me ziek te melden of weg te blijven”, aldus Viergever, die bezig is aan zijn laatste seizoen in de Johan Cruijff ArenA. “Ik heb in principe de keuze gemaakt om transfervrij te vertrekken.”

Ajax begon het seizoen niet denderend en in aanloop naar de kraker tegen Feyenoord, moet er voor eigen publiek hoe dan ook gewonnen worden van Sparta Rotterdam. Viergever, die tegen zijn oude club start als linksback, hoopt met zijn ploeg zo snel mogelijk ‘het goede gevoel’ zien te vinden. “Ik denk dat het een belangrijke maand wordt. We moeten winnen. En hopelijk komen dan ook het betere veldspel en de overtuiging, want dan gaat het publiek er weer achter staan. We maken progressie, maar ik heb nog niet het gevoel dat we vanaf nu iedereen makkelijk verslaan. Iedereen hunkert daarnaar, wil heel graag en we zijn er ook mee bezig.”