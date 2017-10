Reiziger begrijpt keuze Bosz: ‘Hij heeft een beter overzicht dan ik had’

Ajax betaalde in de winter van 2015 circa 6,5 miljoen euro voor Daley Sinkgraven, die als middenvelder overkwam van sc Heerenveen. Vorig seizoen slaagde hij er niet in een plek op het middenveld te veroveren, maar verdiende hij toch een basisplaats. Peter Bosz zette Sinkgraven namelijk in als linksback en dat ging de linkspoot behoorlijk af. Michael Reiziger, trainer van Jong Ajax, snapt wel waarom Bosz van Sinkgraven een linkervleugelverdediger probeerde te maken.

Sinkgraven is inmiddels volledig hersteld van een slepende blessure en deed al een aantal speelminuten op onder Reiziger bij de beloften van de Amsterdammers. "Hij heeft een beter overzicht dan ik had. Ik kan dat wel begrijpen”, zegt de oud-international bij Ajax Inside van Ziggo Sport. “Ajax is vaak aan de bal. Iemand met een goede passing en overzicht kun je goed gebruiken.”

Sinkgraven heeft in korte tijd een goede indruk gemaakt op Reiziger. "Hij heeft een fantastische techniek en overzicht. Hij miste natuurlijk ritme. Dat kon hij bij ons opdoen. Hij heeft al tweeënhalve wedstrijd bij ons gespeeld. Ik hoop dat hij zover is." Sinkgraven is door hoofdtrainer Marcel Keizer opgenomen in de wedstrijdselectie voor de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam.