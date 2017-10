‘Als Frank de Boer zo wil spelen, dan speelt hij maar lekker zonder mij’

Theo Janssen en Frank de Boer konden het niet altijd goed met elkaar vinden tijdens hun gezamenlijke tijd bij Ajax, zo laat Bas Nijhuis weten. In een uitwedstrijd van de Amsterdammers tegen ADO Den Haag ontstond er spanning tussen de middenvelder en de trainer, zo vertelt de scheidsrechter, en dat kostte Janssen uiteindelijk de topper tegen PSV.

"Theo Janssen is natuurlijk een speler die zijn eigen gang gaat", zegt Nijhuis in gesprek met De Wereld Draait Door. "Janssen bleef maar gaan, terwijl hij op scherp stond", vertelt de arbiter, die wist dat Ajax de volgende wedstrijd tegen PSV moest spelen. "Hij blijft elke keer maar die acties maken en die acties maken. Frank de Boer zei op een gegeven moment aan de zijlijn: 'Jongens, niet meer zoveel naar voren. We spelen het uit, volgende week moeten we tegen PSV.'"

Janssen bleef echter doorgaan en op een gegeven moment ontstond er irritatie tussen de middenvelder en de coach. "Op een gegeven moment was Theo er helemaal klaar mee. Er kwam een speler van ADO aan en hij ging erop af. Ik zei: 'Theo, wat doe je nu, man? Nu moet ik je geel geven en ben je volgende week geschorst.' Hij komt naar me toe en zegt: 'Als Frank de Boer zo wil spelen, dan speelt hij maar lekker zonder mij. Geef hem maar'", memoreert Nijhuis.