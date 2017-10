Feyenoord zag talent vertrekken: ‘Ik volg Bursa al sinds ik klein ben’

Ozan Can Kökçü speelde vorig seizoen voor de Onder-19 van Feyenoord en besloot aan het einde van het seizoen te vertrekken naar Bursaspor. De aanvallende middenvelder is dankbaar voor zijn tijd in Rotterdam, maar zegt in gesprek met Voetbalzone geen spijt te hebben van zijn overstap.

“Bursa is de grootste talentenfabriek van Turkije en geeft de jeugd de kans. Toen zij zich meldden, was het klaar voor mij. Ik volg Bursa al sinds ik klein ben en heb het altijd een mooie club gevonden”, aldus Kökçü, die Enes Ünal en Ozan Tufan als voorbeelden noemt van spelers die uit de jeugd van Bursaspor komen en het hebben gemaakt in de top.

De negentienjarige Kökçü begon zijn carrière in de jeugd van VVIJ Stormvogels uit IJmuiden en maakte daarna de overstap naar FC Groningen. Hij zou daar vijf seizoenen blijven en tekende vorig jaar zomer bij Feyenoord, waar hij zich aansloot bij de Onder-19 van trainer Damiën Hertog en assistent Ulrich van Gobbel. Sinds dit seizoen komt hij dus uit voor Bursaspor.