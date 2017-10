Kadioglu blijft NEC trouw en zet handtekening onder nieuw contract

Ferdi Kadioglu en NEC zijn het eens geworden over een nieuw contract tot medio 2021. De achttienjarige aanvaller zette vrijdagavond na de 2-0 overwinning op RKC Waalwijk zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis. Zijn vorige contract liep af in 2019. Beide partijen geven op de clubwebsite aan verheugd te zijn met de vernieuwde samenwerking.

Kadioglu doorliep de gehele jeugdopleiding van NEC en brak vorig seizoen door in de Eredivisie. De jeugdinternational speelde zich in de kijker bij diverse clubs en kon de overstap naar Vitesse maken, maar bleef de Nijmegenaren trouw. “We zijn heel erg trots dat Ferdi, als gezicht van onze florerende jeugdopleiding en als kind van de club, zijn overeenkomst openbreekt en voor een mooie periode verlengt”, zegt technisch directeur Remco Oversier op de clubwebsite. “Dit is ook een prachtig signaal naar iedereen die met hem werkt en heeft gewerkt, zowel bij de jeugd als bij het eerste. Het verlengen van deze overeenkomst geeft aan dat hij, samen met ons, verder wil groeien.”

Oversier bevestigt dat NEC direct na de transferperiode in gesprek is gegaan met Kadioglu over een nieuw contract. “We zijn blij en trots dat we een van de grootste talenten van Nederland voorlopig nog in het mooie Nijmegen kunnen bewonderen”, aldus de technisch directeur. Kadioglu sluit zich aan bij de woorden van Oversier. “Ik voel me goed bij N.E.C en heb vertrouwen in de club. Ik heb me hier als speler en als persoon kunnen ontwikkelen. We gaan door met hard werken aan de ambitie die we allebei hebben: N.E.C weer naar de Eredivisie te brengen.”