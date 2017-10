Fortuna Sittard wint Limburgse derby en hijgt Jong Ajax in de nek

De negende speelronde in de Jupiler League stond vrijdagavond voor een groot deel in teken van de Limburgse derby tussen MVV en Fortuna Sittard. De bezoekers zijn dit seizoen uitstekend gestart en pakten ook in Maastricht de volle drie punten. NEC had op eigen veld weinig moeite met laagvlieger RKC Waalwijk, terwijl de problemen voor FC Volendam in de kelder van de competitie zich opstapelen.

MVV Maastricht – Fortuna Sittard 1-2

Jonathan Okita zorgde er op schitterende wijze voor dat MVV snel op 1-0 kwam in de Limburgse derby: de Duitse aanvaller controleerde onder meer met het hoofd een lange bal, dolde Marco Ospitalieri en schoot het leer verwoestend tegen de touwen. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de minieme voorsprong, want Lisandro Semedo maakte twee minuten later de gelijkmaker. De tweede helft was nog geen vijf minuten onderweg toen Fortuna via André Vidigal de thuisploeg op achterstand bracht. De manschappen van Ron Elsen probeerden vervolgens de gehele tweede helft tevergeefs de gelijkmaker te scoren. Semedo moest in de slotseconden van het duel nog inrukken met een tweede gele kaart.

Telstar – FC Dordrecht 3-0

Andrija Novakovich vroeg halverwege de eerste helft om een penalty, maar arbiter Stan Teuben, die vrijdagavond met zijn 21 jaar de jongste scheidsrechter ooit in het betaald voetbal is geworden, weigerde een strafschop toe te kennen. Vijf minuten voor het rustsignaal besloot Teuben wel naar de stip te wijzen na een overtreding in het strafschopgebied, waarna Novakovich de 1-0 op het scorebord noteerde. Vlak na de onderbreking maakte Mohammed Osman de 2-0, waarna Toine van Huizen de laatste treffer van de avond voor zijn rekening nam.

FC Emmen – Jong PSV 3-1

In een levendige openingsfase was het Alexander Bannink die de score opende: de aanvaller schoot de thuisploeg na tien minuten spelen op voorsprong, maar Jong PSV kwam via Sam Lammers snel langszij. De Drentenaren raakten echter niet van de wijs en Cas Peters schoot het leer na bijna een halfuur spelen achter doelman Yanick van Osch. Omran Haydary bracht een kwartier voor tijd de beslissing door de 3-1 te produceren, waardoor de ploeg van Dick Lukkien bovenin de Jupiler League blijft meedraaien: de Eindhovenaren blijven in de onderste regionen van de ranglijst acteren.

NEC Nijmegen – RKC Waalwijk 2-0

Vrijwel de gehele eerste helft wisten de Nijmegenaren niet tot scoren te komen, maar vlak voor het rustsignaal sloeg de ploeg van Ron de Groot twee keer toe. Sven Braken kopte een vrije trap van Arnaut Groeneveld in het net, terwijl Mohamed Rayhi in blessuretijd de voordelige marge verdubbelde. Na de pauze probeerde RKC een gaatje te vinden in de defensie van NEC en af en toe slaagden de bezoekers daarin, maar het waren onder anderen Rayhi en Braken die dicht bij de 3-0 waren. Het bleef in de tweede helft doelpuntloos, waardoor NEC het goed blijft doen in de Jupiler League, terwijl RKC nog maar vijf punten heeft verzameld uit negen duels.

FC Den Bosch – Jong FC Utrecht 1-0

Den Bosch moest winnen om de aansluiting met de bovenste plaatsen te behouden en dat deed het dan ook. Voor eigen publiek legde het Jong FC Utrecht met 1-0 over de knie. De enige goal van de wedstrijd werd al na acht minuten gemaakt en kwam op naam van Sven Blummel. Hij besliste het duel in De Vliert in het voordeel van de thuisploeg en deed dat op aangeven van Muhammed Mert.

SC Cambuur – FC OSS 1-3

De bezoekers uit Noord-Brabant legden de basis voor de overwinning in de openingsfase van de wedstrijd. Al na acht minuten stond er een 0-2 tussenstand op het scorebord. Huseyin Dogan had de score al na vijf minuten geopend op aangeven van Erik Quekel. Drie minuten later was Dogan zelf de aangever en heette de afmaker Fatih Kamaci. Na rust deed Daan Boerlage namens Cambuur wat terug, maar verder dan de 1-2 kwam de thuisploeg niet. Vlak voor tijd bepaalde Fisayo Adarabioyo de eindstand op 1-3. Door de overwinning behoudt Oss de aansluiting met de subtop, terwijl Cambuur zich zorgen moet gaan maken.

FC Eindhoven – FC Volendam 1-0

Het is nog altijd niet het seizoen van Volendam en ook vrijdagavond ging het de ploeg van trainer Misha Salden. Met een statement op de clubwebsite sprak de clubleiding deze week nog het vertrouwen uit in de coach, die dit seizoen nog niet verder kwam dan vier gelijke spelen en vier nederlagen. Vrijdag ging het team van Salden ten onder op bezoek bij FC Eindhoven. De thuisploeg won door een doelpunt van de Belgische aanvaller Elton Kabangu. Deze viel al na een kwartier spelen en in het restant van de wedstrijd wisten de bezoekers niets meer terug te doen. Hekkensluiter Helmond Sport komt maandagavond in actie tegen Jong AZ en kan de rode lantaarn bij een overwinning overgeven aan de Volendammers.