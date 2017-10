Besiktas blameert zich na rode kaart Babel binnen een minuut

Genclerbirligi is er in eigen huis in geslaagd te stunten tegen Besiktas. De thuisploeg stond voor het treffen met de formatie van Senol Günes op de laatste plaats in de Süper Lig, maar door de benauwde zege klimt Genclerbirligi een aantal plaatsen op de ranglijst: 2-1. Genclerbirligi werd geholpen door een rode kaart van Ryan Babel, die als invaller na een minuut spelen al van het veld werd gestuurd.

Vedat Muriqi zorgde er na een kwartier spelen al voor dat de regerend landskampioen tegen een achterstand aankeek: de verdediging van Besiktas werd door een goedlopende aanval compleet weggespeeld en de spits zorgde met een intikker ervoor dat doelman Fabricio werd gepasseerd. Terwijl Genclerbirligi regelmatig gevaarlijk werd, creëerde Besiktas in de eerste helft zeer weinig kansen en moesten de mannen van Günes met een 1-0 achterstand de kleedkamer opzoeken. De titelkandidaat kwam vlak na rust al snel met tien man te staan door gevaarlijk spel van Babel.

De Oranje-international, die in de 48e minuut Jeremain Lens verving, moest een minuut later alweer inrukken na een te hoog been, dat in het gezicht van Ahmet Ilhan Özek belandde. Daarna probeerde Besiktas nog de schade te herstellen, maar het was de thuisploeg die een kwartier voor tijd via Aleksandar Scekic nogmaals tot scoren kwam. Een benutte penalty van Cenk Tosun was het enige wat de bezoekers nog konden uitrichten. Door het pijnlijke verlies blijft Besiktas steken op de tweede plaats met veertien punten uit acht duels.