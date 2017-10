Sinkgraven ‘voelt knie nog’: ‘Ik maak me er geen zorgen over’

Daley Sinkgraven keert na een slepende knieblessure terug in de wedstrijdselectie van Ajax. De linksback van de Amsterdammers hoopt zo snel mogelijk weer minuten te maken bij het eerste elftal, wellicht zaterdagavond al tegen Sparta Rotterdam: "Het is heerlijk om weer terug te zijn. Het is lekker om weer op het veld te staan en met de jongens te kunnen lachen", zegt Sinkgraven in gesprek met AT5.

De ex-speler van sc Heerenveen geeft aan dat hij het werken aan zijn herstel al aardig zat was geworden: "Ik voel de knie nog een beetje als ik bijvoorbeeld hard met de wreef wil schieten, maar verder gaat alles goed. Ik maak me er geen zorgen over", aldus de jongeling, die door de blessure onder meer de Europa League-finale tegen Manchester United aan zich voorbij moest laten gaan.

"Het is een lange tijd en er zijn wel momenten geweest dat ik gek werd. Ik wilde op het veld staan, ook omdat niet iedereen wist wat er aan de hand was. Je gaat twijfelen, maar uiteindelijk is het goed gekomen", vervolgt de verdediger annex middenvelder, die erkent dat Ajax slechter presteert dan vorig seizoen. "Je merkt het aan de jongens en de mensen binnen en buiten de club. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het goed gaat komen en dat ik daar mijn bijdrage aan kan leveren."