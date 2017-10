Bolivia blundert: ‘Ik denk dat het met Football Manager te maken heeft’

Elk land probeert iedere interlandperiode de beste spelers op te roepen in de hoop goede resultaten te boeken, maar Bolivia sloeg de plank onlangs volledig mis. Het Zuid-Amerikaanse land benaderde Ruben Aguilar, spelend bij Montpellier, maar de 24-jarige rechtervleugelverdediger beschikt niet eens over de Boliviaanse nationaliteit.

"Bolivia nam contact met me op, maar dat vond ik erg vreemd", zegt een verbaasde Aguilar in gesprek met Goal. "In Football Manager (computerspel, red.) heb ik de Boliviaanse nationaliteit gekregen, naast mijn Franse nationaliteit, dus ik denk dat het daarmee te maken heeft." De verdediger, die zijn hele carrière in Frankrijk heeft gespeeld, heeft een Franse moeder en een Spaanse vader.

Aguilar zelf is geboren in Grenoble en zijn vader is geboren in Santa Cruz, maar niet de Santa Cruz de la Sierra in Bolivia, maar in Santa Cruz de Tenerife in Spanje. "Jammer genoeg wordt er naast zijn naam soms zowel de Franse als de Boliviaanse vlag genoteerd", legt bondscoach Mauricio Soria uit. "We zijn nu tot de conclusie gekomen dat er geen link is met Bolivia."