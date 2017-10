Chileense beerput open: 'Vidal verliet om zeven uur 's ochtends het casino'

Chili is na de 3-0 verlies tegen Brazilië dinsdagnacht als zesde geëindigd in de WK-kwalificatiepoule van Zuid-Amerika, waardoor het land volgend jaar zomer niet actief is op het eindtoernooi in Rusland. Lokale media zijn op zoek naar verklaringen voor de erbarmelijke resultaten en Las Ultimas Noticias brengt nu pas uitspraken van Jorge Sampaoli uit 2015 naar buiten en dat maakt veel los in Chili.

De voormalig bondscoach van la Roja foeterde in 2015 tegenover de lokale krant over de houding van enkele Chili-speler, onder wie Arturo Vidal. "Geen enkele speler was op het juiste niveau om de WK-kwalificatie aan te gaan", aldus Sampaoli, die de spelers één voor één langsgaat. "Vidal heeft hulp van een medisch specialist nodig. Hij houdt van drinken en heeft zichzelf niet onder controle. Toen we een keer een vliegtuig namen, vroeg hij aan me of hij een biertje kon nemen."

"Ik zei hem dat niet te doen, ook omdat directeuren en andere mensen erbij zouden komen. Toch kwam hij en enkele andere spelers tóch aan een fles whiskey en ik wist dat Vidal de schuldige was", aldus Sampaoli. "Iedere keer dat ik Eduardo Vargas tegenkwam bij het nationale team, was hij er slechter aan toe dan voorheen. Mauricio Pinilla denkt alleen maar aan feesten, Gary Medel wil nog wel uitgaan, maar drink niet meer. En Alexis Sánchez staat op met een koptelefoon, zit alleen bij het ontbijt en praat met niemand."

De vrouw van Claudio Bravo gaf na de blamage van Chili al aan dat de professionaliteit bij enkele spelers van Chili ontbreekt en nu doet ook de schoonmoeder van de doelman van Manchester City een duit in het zakje tegenover lokale media: "De hele wereld weet dat Vidal vaak dronken arriveert. Ik had een neef die bij een casino werkte. Hij zei dat Vidal om zeven uur 's ochtends het pand verliet en dat hij de casino betaalde om de camerabeelden te vernietigen."