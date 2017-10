PSV'er voor het eerst uit tegen VVV: 'Benieuwd hoe dat kunstgras is'

Bart Ramselaar heeft dit seizoen in alle Eredivisiewedstrijden zijn opwachting gemaakt voor PSV, maar de 21-jarige aanvallende middenvelder is absoluut geen zekerheidje onder Phillip Cocu. De jongeling is deze voetbaljaargang nog maar één keer aan de start van een Eredivisieduel verschenen en Ramselaar heeft de ambitie om dit aantal op te krikken: "De doelstelling is natuurlijk om bij de eerste elf te zitten."

"Ik speel niet alles, maar ik heb tot nu toe wel alle wedstrijden minuten gemaakt", zegt Ramselaar in gesprek met Omroep Brabant. "Als ik start, wil ik er staan en als ik inval, wil ik dat ook. Ik train hard en wil me laten zien als ik speel", aldus Ramselaar, die de ambitie heeft om de goede lijn van PSV in de komende wedstrijden door te trekken: "We hebben het goed gedaan en staan bovenaan. Dat willen we vasthouden en uitbreiden."

Komend weekend wacht het uitduel met VVV-Venlo. "Ik heb nog nooit bij VVV gespeeld, dus alles is daar nieuw voor mij. Ook dat veld, ik ben benieuwd hoe dat kunstgras is. Maar ik denk dat we er een mooie middag van kunnen maken", vervolgt de spelmaker, die toegeeft dat de Eindhovenaren nog te wisselvallig presteren: "Dat denk ik ook, maar toch kunnen we dit seizoen, ook als het moeilijk gaat, scoren. Dat is een verbetering ten opzichte van het vorig seizoen en nu wel een pluspunt van ons."