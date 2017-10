Vrijdag, 13 Oktober 2017

Arsenal wil in januari bij Napoli aankloppen. The Gunners zijn zeer geïnteresseerd in Nikola Maksimovic, die in Napels echter nog niet helemaal heeft weten te overtuigen. (The Sun)

West Ham United lijkt aan de haal te gaan met Connor Simpson. Het talent van Hartlepool wordt al de ‘nieuwe Andy Carroll’ genoemd. (The Sun)

Julian Weigl stijgt langzamerhand naar de top van het verlanglijstje van Barcelona. De Catalanen gaan mogelijk in januari al een poging doen om de middenvelder van Borussia Dortmund over te nemen. (Diverse Spaanse media)

Carlo Ancelotti is niet van plan om aan de slag te gaan in Italië. De bij Bayern München ontslagen trainer heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar de Premier League. (The Sun)

Manuel Pellegrini is de favoriet om de nieuwe bondscoach van Chili te worden. De oud-trainer van onder meer Real Madrid en Manchester City staat nu nog onder contract bij Hebei China Fortune. (The Sun)