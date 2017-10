Lukaku en Man United kunnen zaterdag geschiedenis schrijven op Anfield

Liverpool kwam in de laatste vier Premier League-duels slechts één keer tot winst, op bezoek bij Leicester City (2-3). Aartsrivaal Manchester United heeft na zeven speeldagen al zeven punten meer, liet alleen tegen Stoke City (2-2) punten liggen en gaat samen met Manchester City aan kop. Opta blikt vooruit op de onderlinge ontmoeting op Anfield, zaterdag vanaf 13.30 uur.

O Liverpool won niet één van de laatste zes Premier League-duels met Manchester United: twee remises, vier nederlagen. Dat is de slechtste reeks van de Merseyside-club sinds een reeks van acht opeenvolgende competitiewedstrijden tegen the Mancunians zonder zege, tussen 2004 en 2008.

O Manchester United zegevierde in drie van de laatste vijf Premier League-visites aan Anfield: drie zeges, één remise, één nederlaag. In de laatste twee competitieduels bij Liverpool werd de nul gehouden.

O Liverpool won slechts één van de laatste acht officiële wedstrijden tegen Manchester United, alle competities meegerekend: één zege, drie remises en vier nederlagen. Dat was een 2-0 zege in de Europa League, in 2015/16.

O Manchester United hield zeventien keer de nul in de Premier League in 2017; minimaal drie keer meer dan welke competitiegenoot dan ook. In liefst acht van de laatste negen competitieduels kreeg het team van José Mourinho geen tegendoelpunt om de oren; alleen Stoke City (2-2) scoorde.

O Jürgen Klopp verloor in zijn trainersloopbaan slechts één van zijn zeven officiële ontmoetingen met José Mourinho: drie zeges, drie remises, één nederlaag.

O Sinds de aanstelling van José Mourinho op Old Trafford hebben Liverpool en Manchester United evenveel punten in de Premier League verzameld: 88. Liverpool maakte meer goals (91 om 75), maar kreeg meer tegendoelpunten om de oren (54 om 31).

O José Mourinho won tussen oktober 2004 en november 2014 acht van zijn eerste tien Premier League-wedstrijden tegen Liverpool: één remise, één nederlaag. Daarna won hij niet één competitiewedstrijd van the Reds: drie remises, één nederlaag.

O Liverpool staat momenteel op twaalf punten uit zeven competitieduels. Als de ploeg van Jürgen Klopp zaterdag verliest, heeft men evenveel punten als na acht wedstrijden in het seizoen 2015/16. Dat was toentertijd reden genoeg om Brendan Rodgers te ontslaan.

O Als Manchester United zaterdag wint, breekt men een clubrecord. Een overwinning op Anfield betekent een puntentotaal van 22; een verbetering ten opzichte van 2011/12 (20) en 1999/00 (20).

O Romelu Lukaku groeide recent uit tot de tweede speler met zeven goals in zijn eerste zeven Premier League-duels voor Manchester United, ná Andy Cole. Nog nooit maakte een Mancunian acht goals in zijn eerste acht competitieduels voor de club.

O Romelu Lukaku scoorde viermaal in zijn eerste vier Premier League-wedstrijden tegen Liverpool, maar maakte slechts één doelpunt in zijn laatste zeven competitieduels met the Reds. In liefst vijf van deze zeven ontmoetingen kwam hij zelfs niet tot een schot op doel.

O Marcus Rashford was in zijn laatste tien officiële wedstrijden voor Manchester United bij negen doelpunten betrokken: vier assists en vijf treffers. In de tien voorgaande, officiële, wedstrijden had hij in slechts twee treffers een aandeel: één assist, één goal.