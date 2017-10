AZ boekt miljoenenwinst en meldt explosieve stijging eigen vermogen

AZ heeft vrijdagmiddag de jaarrekening van het boekjaar 2016/17 gepresenteerd. Mede door de inkomsten uit Europees voetbal en een goede transferbalans schrijven de Alkmaarders een winst van 10,6 miljoen euro bij. Dat geld is deels aangewend om het stadion terug te kopen. Vorig jaar was de winst nog 6,1 miljoen euro.

Wat verder opvalt, is dat het eigen vermogen stijgt van 12,5 miljoen euro naar 23,1 miljoen euro. Bovendien is de netto-omzet gestegen met 2,8 miljoen euro, naar 31,3 miljoen euro. Transfers die gedaan zijn vanaf 1 juli 2017, zijn niet in het boekjaar meegenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de miljoenenopbrengsten na het vertrek van Derrick Luckassen (PSV) en Ridgeciano Haps (Feyenoord).

"Naast de aankoop van het stadion zullen we de opbrengsten aanwenden in lijn met de visie van AZ", kondigt algemeen directeur Robert Eenhoorn aan. "Denk daarbij aan toekomstige spelersaankopen, verdere investeringen in het AFAS Trainingscomplex en verbouwingen in het AFAS Stadion. Onze investeringen zijn gericht op duurzame verhoging van inkomsten, die weer ten goede kunnen komen aan het voetbal."