Keizer lacht na uitspraken Kluivert: ‘Die Justin praat ook wel, hè?’

Justin Kluivert liet er vrijdag geen misverstand over bestaan: zijn voorkeur ligt bij een rol als linksbuiten. De aanvaller van Ajax vindt zichzelf op die positie beter, maar Amin Younes is momenteel de vaste linksbuiten. Marcel Keizer kan op de persconferentie wel lachen om de uitspraken van zijn pupil, maar wil nog niet vertellen of hij Kluivert inderdaad op de linkerflank wil gebruiken.

"Die Justin praat ook wel, hè?", zegt Keizer met een knipoog. "We weten dat dat zijn favoriete kant is. Verder heeft hij op training inderdaad weleens vanaf links gespeeld, maar hij zal ook nog wel op rechts spelen." De oefenmeester van Ajax reageert tevens op uitspraken van Bryan Roy, die ervoor pleit om David Neres een paar opeenvolgende wedstrijden het vertrouwen te geven. Zaterdag zal Neres in ieder geval spelen tegen Sparta Rotterdam, verklapt de trainer.

"Dus dat is dan twee keer achter elkaar. Ik begrijp wel wat Bryan bedoelt. Dat je een speler uit zo'n cultuur even het vertrouwen geeft een paar weken", geeft Keizer aan. Hij heeft echter te maken met 'meerdere buitenspelers die goed zijn'. "David heeft nu twee goals gemaakt, heeft vertrouwen. In het veldspel kan het nog wel wat beter, maar laten we het positieve uit de wedstrijd tegen sc Heerenveen (0-4, red.) halen."