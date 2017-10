‘Mijn terugkeer bij Ajax is tot stand gekomen via Sjaak Swart’

AMSTERDAM - De beloften van Ajax oefenden dinsdag tegen de Koninklijke HFC (3-0 winst) uit de Tweede Divisie en op het wedstrijdformulier prijkte een opvallende naam, die van Ruben Ligeon. De 25-jarige rechtervleugelverdediger houdt sinds kort zijn conditie op peil bij de Amsterdammers en is daarmee terug bij de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en zijn doorbraak beleefde.

Door Gijs Freriks

Slovan Bratislava

Ligeon viel na 55 minuten in gaf direct zijn visitekaartje af, want hij bereidde als linksachter de 3-0 van Teun Bijleveld voor. “Dat was wel even lekker”, zegt hij in een interview met Voetbalzone. Ligeon houdt sinds deze week zijn conditie op peil bij de beloften van trainer Michael Reiziger en is ondertussen op zoek naar een nieuwe club. Hij zit sinds zijn contractontbinding bij Slovan Bratislava in augustus immers zonder werkgever.

Ligeon tekende vorig jaar zomer een driejarig contract bij de achtvoudig landskampioen en enkelvoudig winnaar van de Europacup II. Hij was basisspeler en speelde 27 wedstrijden, maar toch moest hij vertrekken. Slovan zette zowel Ligeon als aanvaller Lesly de Sa in augustus terug naar de beloften en niet veel later werd het contract van Ligeon ontbonden, terwijl De Sa thans op huurbasis speelt voor FC Oss.

Slovan liet weten dat Ligeon en De Sa ‘niet aan de verwachtingen hadden voldaan’. Ligeon was hier enigszins door verrast, zo vertelt hij: “Uiteindelijk heb ik meer op links dan op rechts gespeeld en ik vind het na 27 wedstrijden eigenlijk vreemd dat men tot een dergelijk besluit komt. Maar ook ik moet aan mijn toekomst denken en als men duidelijk aangeeft andere ideeën te hebben, is het niet anders dan dat onze wegen scheiden en er een punt achter wordt gezet. Verder hebben we alles netjes kunnen regelen.” Hij trainde vervolgens mee bij het Northampton Town van Jimmy Floyd Hasselbaink en zit nu dus bij Jong Ajax.

Hoe was het bij Northampton en waardoor kwam het niet tot een contract?

"Het was een mooie ervaring. Het was wel iets heel anders, met name wat de manier van trainen betreft. Er wordt veel arbeid gevraagd, maar op een gegeven moment wen je daar wel aan. Je gaat vanzelf mee in die intensiteit. Over een contract is wel een beetje gesproken, maar dat werd niet concreet. Het was allemaal niet echt duidelijk, ook omdat Hasselbaink zelf net nieuw was bij de club en ook nog alles moest uitvogelen. Het kwam er dus niet van. In de winterstop zouden we alles opnieuw gaan bekijken."

Je traint nu mee bij Jong Ajax. Hoe is dat zo gekomen?

“Ik had een tijdje voor mezelf getraind en bij Northampton en toen belde Sjaak Swart mij op. ‘Vind je het niet beter om bij Ajax 2 te komen trainen?’, vroeg hij. Dat is altijd prima, beter dan alleen trainen. Een week later hoorde ik dat ik welkom was. Het is dus allemaal tot stand gekomen via Sjaak. Ik heb een goede band met hem, die heb ik altijd met hem gehad. Sjaak is altijd positief ingesteld, is iemand die leeft voor het voetbal en voor Ajax. Ik heb in mijn jeugd bij Ajax gespeeld en zag hem dus regelmatig. Ik ben hem altijd blijven zien.”

Zit er voor jou een contract in bij Jong Ajax?

“Ja, dat weet je eigenlijk nooit, de toekomst zal het moeten uitwijzen. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Als er een plekje vrij komt, dan ben ik natuurlijk bereid om die in te nemen. Er is in ieder geval nog niet echt over gesproken. Ik train net een volle week mee en wacht het wel af. We zullen zien wat er de komende tijd gaat gebeuren en of er eventueel gesprekken gaan komen. Ik zou spelen bij Jong Ajax niet als een degradatie zien, nee, zeker niet.”

Ligeon speelde in de jeugd bij SV De Meteoor en OSV in Amsterdam-Noord en maakte met de eeuwwisseling de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in oktober 2011 in de thuiswedstrijd tegen AZ in het eerste elftal en een maand later kreeg hij tegen NEC zijn eerste basisplaats. Trainer Frank de Boer zou Ligeon uiteindelijk twintig maal de kans geven in het eerste elftal.

Hoe kijk je terug op jouw tijd in Ajax 1?

“Ik zat in een lichting met jongens als Florian Jozefzoon, Lorenzo Burnet, Bryan Ottenhoff en Rodney Sneijder en leerde in de A1 toen ook Frank de Boer kennen. Ik kreeg veel vertrouwen van hem, zeker als rechtsback. Hij en Bob de Klerk zagen toekomst in me en zeiden dat ik er echt in moest geloven. De rechtsbackpositie werd in de A echt míjn plek en toen De Boer naar het eerste werd overgeheveld, begon het allemaal. Ik mocht meetrainen, zat een keer bij de selectie en debuteerde tegen AZ. Ik heb altijd goed contact gehad met De Boer.”

De cijfers van Ruben Ligeon in de Eredivisie.

Het is je uiteindelijk niet gelukt om volledig te slagen bij Ajax.

“De concurrentie bij een club als Ajax is altijd groot en ik speelde in een periode toen Gregory van der Wiel en Ricardo van Rhijn er ook nog speelden. Dat zijn twee volwaarde internationaals, dus dan wordt het lastig. Je gaat je op een gegeven moment afvragen hoeveel geduld je hebt. Ik wilde graag in de Eredivisie spelen en ben uiteindelijk uitgeleend.”

Klopt het dat je onlangs bijna rond was met Sparta Rotterdam?

“Ja, maar het (de contractontbinding, red.) was nog niet volledig afgehandeld met Slovan. We waren er nog niet over uit en Sparta wilde heel snel antwoord, dus daar liep het op stuk. Sparta moest snel handelen en daar had ik begrip voor. Ik wil nu gewoon weer voetballen en veel minuten maken en als dat in Nederland of bij Jong Ajax is, zal ik daar zeker naar kijken. Het is geen must om naar het buitenland te gaan. Als er iets op mijn pad komt, dan ga ik ernaar kijken.”