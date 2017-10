Koeman, Van Bronckhorst en Cocu delen kijk op bondscoachschap Oranje

Ronald Koeman is niet bezig met het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De trainer staat onder druk bij Everton en wil die situatie verbeteren: aan de opvolging van Dick Advocaat denkt hij totaal niet. Toch verbaast het Koeman niet dat zijn naam de ronde doet. "Dat deden ze een paar jaar geleden ook, dus dat is geen verrassing", vertelt hij aan de Liverpool Echo.

Op de persconferentie voorafgaand de hervatting van de Premier League werd Koeman gevraagd of hij het ziet zitten om bij Oranje voor de groep te staan. "Ik ben de trainer van Everton en dat is het allerbelangrijkste. Het is nu niet realistisch om over de toekomst na te denken. We hebben andere zorgen bij Everton. We moeten gaan winnen, onze situatie kantelen en opklimmen op de ranglijst. Dat begint zondag", verwees Koeman naar het duel bij Brighton & Hove Albion.

"Dat is mijn prioriteit voor de lange termijn", verzekerde de oefenmeester, die evenwel zijn visie gaf op Oranje. De ploeg is veel kwaliteit verloren en beschikt niet meer over Europese toppers, denkt Koeman. "Arjen Robben was misschien wel de laatste. We hebben wel wat goede spelers, maar in Nederland gaan jonge spelers te snel naar het buitenland. We moeten iets doen, want we zijn gekelderd en landen als België en Duitsland zijn alsmaar sterker geworden."

Overigens werden ook Giovanni van Bronckhorst en Phillip Cocu vrijdag gevraagd naar de positie van bondscoach. Zij delen de kijk van Koeman. "Ik zit nu bij Feyenoord en daar richt ik me op. Als die vraag wel komt uit Zeist? Als, kan ik niks mee", was het enige wat Van Bronckhorst kwijt wilde. "Er zijn heel veel namen te noemen, die lees je ook. Ik ben voorlopig heel content bij PSV, daar richt ik me op. Ik houd me niet met dit soort zaken bezig", aldus PSV-collega Cocu.