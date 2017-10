Oranje strikt eerste oefenpartner dag na vertrek van bondscoach

Het Nederlands elftal heeft de eerste oefentegenstander voor na de WK-kwalificatiereeks gestrikt. Op donderdag 9 november wacht in het Pittodrie Stadium in Aberdeen een krachtmeting met Schotland, dat eveneens ontbreekt op het WK. Om 20.45 uur is de aftrap. Schotland liep op de valreep het WK mis en donderdag stapte Gordon Strachan op als bondscoach.

In totaal troffen Oranje en Schotland elkaar zeventien keer. Achtmaal won Oranje, vijf keer wonnen de Schotten en viermaal kwam er geen winnaar. In de dagen na het duel met Schotland speelt Oranje nog een oefenwedstrijd. Welk land dan de tegenstander wordt, is nog niet bekend. De periode tussen 6 en 14 november is op de kalender van de FIFA gereserveerd voor interlandvoetbal.

Een oefenwedstrijd tegen Duitsland was ook een optie, maar alleen als Oranje groepswinnaar zou worden in de WK-kwalificatie. De Duitse voetbalbond (DFB) had opties op Frankrijk en Nederland. "De afspraak was dat de Duitsers tegen de groepswinnaar zouden spelen, Frankrijk dus", zei KNVB-directeur Jean-Paul Decossaux eerder deze week. De komende twee oefenduels worden waarschijnlijk de laatste voor Dick Advocaat als bondscoach.