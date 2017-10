Guardiola ‘respectloos en sneu’: ‘Ik noemde het ook niet het ‘Messi-team’’

Josep Guardiola sprak zich enige tijd geleden uit over de titelconcurrenten van Manchester City en noemde toen Manchester United, Chelsea en Tottenham Hotspur als eventuele uitdagers. In plaats van de naam van the Spurs sprak hij echter van de Harry Kane-ploeg en die opmerking is niet helemaal lekker gevallen in Noord-Londen.

Trainer Mauricio Pochettino, die zelf in het verleden werkzaam was bij Espanyol, praatte vrijdagmiddag voor het eerst sinds de interlandperiode met de pers en greep die kans aan om uit te halen richting Pep, waarbij hij diens opmerking ‘respectloos en sneu’ noemde: “Toen hij nog bij Barcelona zat en daar deel uitmaakte van het grote succes, had ik het ook nooit over het Lionel Messi-team. Ik ken hem en als hij opgewonden is na een mooie overwinning, heeft hij moeite om zich als een gentleman te gedragen. Maar wat hij zei was volgens veel mensen respectloos en de spelers vinden het een rare situatie.”

Pochettino verschaft in de aanloop naar de wedstrijd tegen AFC Bournemouth op zaterdag ook opheldering in een andere kwestie die de supporters van the Spurs de afgelopen dagen bezighield. Danny Rose wordt hardnekkig in verband gebracht met een transfer naar Manchester United en ontbreekt op de nieuwe kalender van Tottenham. Volgens de Argentijnse coach is dit echter toeval: “Hij kwam naar me toe en zei: ‘Gaffer, waarom sta ik niet op de kalender?’ Ik zei dat hij toen in New York zat, het is geen zaak van belang.”