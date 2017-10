PSV mogelijk zonder smaakmaker: ‘Wachten tot het allerlaatste moment’

Twee dagen voor de competitiehervatting tegen VVV-Venlo weet Phillip Cocu nog niet welke spelers hij kan inzetten. Hirving Lozano en Derrick Luckassen zijn twijfelgevallen voor de uitwedstrijd in De Koel, bevestigt Cocu vrijdag tijdens de persconferentie. Lozano liep maandag bij de nationale ploeg van Mexico een elleboogblessure op, terwijl Luckassen kampt met een knieblessure.

De aanvaller raakte geblesseerd op de training, een dag voordat hij terugkeerde in Eindhoven. Artsen van PSV behandelden hem verder. "Lozano is een groot twijfelgeval voor de wedstrijd tegen VVV. We weten pas op het allerlaatste moment of hij beschikbaar is", vertelt Cocu via de officiële kanalen van PSV. Luckassen heeft nog altijd last van een tik tegen zijn knie in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, drie weken geleden.

Op de persconferentie wordt Cocu ook gevraagd naar het kunstgrasveld in Venlo. "Ik kan er niet over oordelen, we hebben er nog niet gespeeld. We moeten omgaan met de omstandigheden", aldus de trainer van de koploper. De goede seizoensstart van VVV, dat zevende staat, heeft indruk gemaakt op Cocu. "Ze weten goed wat ze kunnen en dat zie je ook terug op het veld. De resultaten helpen mee in het geloof in elkaar."