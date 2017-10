Keizer: ‘Heerlijk om hem er weer bij te hebben, hij is sterk aan de bal’

Daley Sinkgraven ontpopte zich vorig seizoen verrassend tot eerste keus op linksback onder Peter Bosz, maar moest door blessureleed de ontknoping, met onder meer de Europa League-finale, aan zich voorbij laten gaan. De tot verdediger omgeturnde middenvelder maakte onlangs weer zijn rentree bij Jong Ajax en zit voor het duel met Sparta Rotterdam voor het eerst sinds tijden weer bij de selectie van de hoofdmacht.

“Het is heerlijk om hem er weer bij te hebben. Hij is sterk aan de bal en kan prima wenden en keren”, laat Marcel Keizer vrijdagmiddag weten via de officiële kanalen. Sinkgraven zal zaterdag echter nog niet aan de aftrap verschijnen: “Hij is goed op weg en zou een uur kunnen spelen”. De trainer licht met de mededeling dat Klaas-Jan Huntelaar en David Neres wel in de basis zullen verschijnen alvast een tipje van de sluier op voor het duel met de Rotterdammers.

Keizer is daarnaast zeer te spreken over de ontwikkeling van Maximilian Wöber: “Hij is een grote verdediger die nog niet zo heel sterk is in de duels, maar voetballend is hij heel goed. Max heeft tegen sc Heerenveen gespeeld en daarna ook twee interlands. Daarnaast komt Siem de Jong eraan, het ziet er steeds beter uit. We hebben veel goede spelers in de groep. Nu moeten we doorpakken, maar dat is niet zomaar gedaan.” Mitchell Dijks is sowieso niet van de partij in de Johan Cruijff ArenA, aangezien hij buiten de selectie is gelaten, terwijl Benjamin van Leer door een blessure ontbreekt.

Luis Manuel Orejuela zit wel op de bank, maar is volgens Keizer nog niet klaar voor een basisplaats: “Hij moet nog een paar stappen maken.” Ajax ging de interlandperiode in met een ruime overwinning in Friesland en Keizer hoopt daarop voort te kunnen borduren: “Het lek is natuurlijk nog niet helemaal boven, maar het was gewoon een goed resultaat. We moeten snel en creatief spelen tegen Sparta, verdedigend goed staan en hoog druk geven.”