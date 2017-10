Van Bronckhorst heeft goed nieuws: ‘Maar 90 minuten zit er nog niet in’

Feyenoord heeft zaterdagavond tegen PEC Zwolle de beschikking over Nicolai Jörgensen, Sven van Beek en Bart Nieuwkoop. Dat bevestigt Giovanni van Bronckhorst vrijdag tijdens de persconferentie voor het competitieduel. Jörgensen staat al ruim een maand aan de kant met een hamstringblessure. Van Beek stond onlangs tegen Napoli al kort op het veld en Nieuwkoop raakte in de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd.

Jörgensen wordt rustig gebracht, vertelt Van Bronckhorst. "Negentig minuten spelen zit er nog niet in", laat hij weten via de officiële kanalen van de club. Of Van Beek en Nieuwkoop minuten gaan maken, is ook nog de vraag. Wel geeft Van Bronckhorst aan optimistisch te zijn over de leegloop van zijn ziekenboeg. "Ook Kenneth Vermeer zit er weer aan te komen. Het ziet er goed uit."

Feyenoord mist tegen PEC alleen Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden, die normaliter het centrale duo vormen. Tegen AZ (0-4 zege) deden Renato Tapia en Jeremiah St. Juste dat. "Ik heb weinig redenen om te wisselen na de 0-4 in Alkmaar. Maar ik heb wel weer iets meer mogelijkheden. Ik ben er nog niet uit", citeert RTV Rijnmond de oefenmeester van de landskampioen.

De terugkeer van Jörgensen betekent dat Jean-Paul Boëtius waarschijnlijk niet lang meer de spits van Feyenoord is. "Voor Boëtius, hoe goed hij het ook deed tegen AZ, blijft de spitspositie er eentje die niet natuurlijk aanvoelt", aldus Gio. Ook lijkt hij Sofyan Amrabat niet als rechtsback voor de lange termijn te zien bij Feyenoord. "Hij vult de backpositie op een goede manier in. Of hij een paar maanden blijft staan? Dat is wel een érg lange periode."