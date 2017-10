Griezmann speelde tactisch spel: ‘Vaak beginnen spelers dan te praten’

Antoine Griezmann leek afgelopen zomer op weg naar Manchester United, maar besloot toch bij Atlético Madrid te blijven. Hij signeerde in juni zelfs een nieuw contract en volgens ploeggenoot Filipe Luís kunnen die zaken niet los van elkaar worden gezien. In gesprek met El Mundo suggereert de linksback dat Griezmann de interesse van andere clubs gebruikte om een beter contract af te dwingen.

De Fransman tekende bij tot medio 2022 en zou met zijn nieuwe contract de bestbetaalde speler uit de clubgeschiedenis van Atlético zijn. Het salaris van Griezmann wordt geschat op veertien miljoen euro per jaar. Enkele weken voor de contractondertekening zei Griezmann nog dat de kans op een transfer naar Manchester United 'zestig procent' was. "Vaak beginnen spelers te praten als ze niet genoeg waardering voelen. Dan krijgen ze meer aandacht. Hij zal ook wel veel aanbiedingen van veel verschillende clubs hebben gehad", zegt Filipe Luís.

"Een speler van zijn kaliber wil bij de absolute toppers horen met zijn contractvoorwaarden", erkent de Braziliaanse verdediger. "Dat is terecht, want Griezmann doet het fantastisch hier. Maar hoe vaak hij ook sprak over andere clubs, hij wilde altijd hier blijven. Hij is er nog steeds en hij is hier gelukkig. Hij kan zeker nog veel langer blijven. Hopelijk weten de fans dat ook." Griezmann was dit seizoen in vijf competitieduels goed voor twee doelpunten. Ook scoorde hij in de verloren Champions League-wedstrijd tegen Chelsea (1-2).