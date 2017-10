‘Vorig seizoen was hij de beste bij United en nu komt hij er niet tussen’

Marouane Fellaini is sinds zijn komst naar Manchester United nooit echt in de armen gesloten door de fans, maar is nu wel een belangrijke kracht voor het team van José Mourinho. De Belg, die zelf ook een blessure heeft opgelopen, vervult tot grote tevredenheid van de Portugees de rol van de geblesseerde Paul Pogba, waarbij hij Ander Herrera op de bank houdt.

Andy Cole is enthousiast over Fellaini: “Hij is dit seizoen geweldig begonnen. Je hebt altijd iemand nodig die in je gelooft en hij heeft dat gevonden in Mourinho. Aan de andere kant, kijk eens naar Herrera die vorig seizoen de beste speler bij United was en er nu niet tussen komt. Zo kan het gaan in het voetbal.” De Spanjaard zelf, die beschikt over een aflopend contract bij the Red Devils, wil zoveel mogelijk leren van zijn medespelers en zijn kans grijpen zodra die zich aandient.

“Ik kan veel leren van Nemanja Matic en van Felly, hij heeft kwaliteiten die we verder niet hebben op het middenveld. Pogba is onze middenvelder met de meeste vrijheid en ik kan ook van hem leren. Felly deed het geweldig tegen Everton en Nemanja doet het elke wedstrijd goed. Ik moet er gewoon klaar voor zijn als de trainer me wil opstellen. Als je voor de grootste club speelt is het niet eenvoudig om er elke minuut bij te zijn. Dit is een team en als ik stop, wil ik dat ik onthouden wordt door de club. Dat is de weg die ik moet volgen”, vertelt hij aan The Telegraph.