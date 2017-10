Kluivert: ‘Ik kan daar beter uit de voeten, maar ik speel waar ik mag spelen’

Justin Kluivert beleefde vorig seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax en krijgt ook deze voetbaljaargang van Marcel Keizer regelmatig de kans om zich te laten zien. Voorlopig doet hij dit vooral als rechtsbuiten, maar Kluivert zelf geeft eigenlijk liever de voorkeur aan een positie op de andere vleugel.

“Ik speel waar ik mag spelen, maar heb in de jeugd altijd linksbuiten gespeeld. Ik denk dat ik daar beter uit de voeten kan”, legt hij uit in gesprek met Ajax Life. “Ik heb daar diepte en kan met links een aardige voorzet geven. Mijn schot met rechts heb ik nog niet vaak aan de supporters kunnen laten zien, maar daar gaan ze nog wel achter komen.”

Waar Amin Younes de vaste linksbuiten is, moet Kluivert op de rechterflank concurreren met David Neres. De achttienjarige aanvaller ziet een aantal overeenkomsten: zo zijn Kluivert en Neres allebei snel, goed en krijgen ze allebei hun kansen. “Hij is linksbenig, ik ben vooral rechtsbenig. Dan krijg je dus andere acties. Hij is twee jaar ouder, maar voor de rest zie ik niet veel verschil.”