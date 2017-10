‘Als Feyenoord Van Persie graag wil hebben, is dat geen probleem’

Robin van Persie werd afgelopen zomer al hardnekkig in verband gebracht met een terugkeer bij Feyenoord, maar uiteindelijk kwam het niet van een vertrek van de routinier bij Fenerbahçe. De spits, die bezig is aan zijn laatste contractjaar, verkast in januari mogelijk wel, aangezien Fener hem niet per se wil behouden.

Als de Rotterdammers willen toeslaan, zal er echter wel geld op tafel moeten komen: “Als Feyenoord Van Persie echt graag wil hebben is dat geen enkel probleem. Wanneer de transfersom en zijn salaris betaald worden, kan hij wat ons betreft de overstap maken”, liet woordvoerder Mahmu Uslu van de Turkse grootmacht optekenen door Aspor.

Vorige week gingen er geruchten rond over een contractontbinding voor Van Persie, waarna hij transfervrij neer zou kunnen strijken in De Kuip. Afgaande op de woorden van Uslu lijkt Feyenoord echter niet te hoeven rekenen op enige coulantheid van Fenerbahçe. In het geval van een winters vertrek van de aanvaller, komt er na 2,5 jaar een einde aan zijn periode in Istanbul.