Barcelona gaat het opnieuw proberen bij PSG

AC Milan heeft afgelopen zomer een poging gedaan om Andrea Belotti over te nemen van Torino. Technisch directeur Massimiliano Mirabelli sluit niet uit dat de spits in de toekomst toch voor i Rossoneri uit gaat komen. (Radio Rossonera)

Manchester United weet waar het aan toe is als het Danny Rose over wil nemen van Tottenham Hotspur. De linksback moet ongeveer 56 miljoen euro kosten. (The Sun)