‘Sinkgraven speelt op ‘mijn’ positie, ik probeer hem daarbij te helpen’

Winston Bogarde brak begin jaren’90 door bij Sparta Rotterdam en verdiende daarmee een transfer naar Ajax. De ontmoeting tussen beide clubs, die zaterdagavond in Amsterdam op het programma staat, is dan ook bijzonder voor de huidige assistent-trainer van Jong Ajax. Bogarde ziet de Rotterdammers geen stunt uithalen in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik denk dat Sparta voor Ajax op dit moment een goede tegenstander kan zijn om het vertrouwen op te krikken, waarbij Ajax wat goals kan maken en met veel vertrouwen toe kan werken richting de daaropvolgende heel belangrijke wedstrijd: Feyenoord-uit”, zegt Bogarde op de website van Ajax. Sinds dit seizoen is de oud-international assistent-trainer bij de Amsterdammers, terwijl hij voorheen als individuele trainer op De Toekomst werkte.

“Je richten op één elftal is toch iets anders, al houd je uiteraard de ontwikkeling van de talenten in de gaten. Het was wel even wennen, maar het gaat nu prima”, stelt de oud-verdediger. Hij begeleidt nog wel enkele spelers, waaronder Daley Sinkgraven. “Dat is natuurlijk een speler die op 'mijn' positie speelt. Ik probeer hem op allerlei manieren daarmee te helpen.”