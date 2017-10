‘We hadden niet echt de juiste spelers voor de speelstijl van De Boer’

Frank de Boer werd in september na een dienstverband van 77 dagen ontslagen bij Crystal Palace. De Nederlandse oefenmeester wilde the Eagles op een aanvallende manier laten spelen, maar slaagde er niet in om zijn elftal aan het voetballen te krijgen. Wilfried Zaha onderschrijft dat De Boer uiteindelijk niet de juiste spelers had om zijn filosofie in de praktijk te brengen.

“De Boer wilde Crystal Palace veranderen in een team dat tijdens de wedstrijd het meeste balbezit heeft. Maar het is duidelijk dat sommige spelers aan de bal niet op hun gemak zijn, niet zoals De Boer dat zou willen. Dat heeft ons niet echt geholpen onder zijn bewind. We hadden niet echt de juiste spelers voor zijn speelstijl”, zegt Zaha in gesprek met de BBC. Overigens is de situatie onder Roy Hodgson, de opvolger van De Boer, nog niet echt verbeterd bij the Eagles.

Crystal Palace is nog altijd hekkensluiter in de Premier League en heeft nog steeds geen punt gepakt. “Ik heb vertrouwen dat het goed komt. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen hebben we niet zoveel zelfvertrouwen. Daardoor kunnen we niet spelen zoals we zouden willen”, vervolgt de vleugelaanvaller. “Ons team is echt goed genoeg, dus ik weet zeker dat we niet op deze positie zullen blijven.”