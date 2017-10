Wenger vergelijkt Sánchez met Beckham: ‘Zij krijgen de druk op hun schouders’

Na een 3-0 nederlaag in Brazilië zakte Chili naar de zesde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, waardoor het land ontbreekt op het WK. Volgens Arsène Wenger ligt er bij de Chilenen teveel druk op Alexis Sánchez. De Franse manager van Arsenal vergelijkt de situatie met die van David Beckham in 1998.

“In Frankrijk lag de druk toen op Zinédine Zidane. In Engeland kreeg David Beckham die druk op zijn schouders. We hadden toen veel andere spelers in het team, maar het was toch Beckham. Waarom niet Steven Gerrard? Ik weet het niet”, wordt Wenger geciteerd door Sky Sports. “In Chili ligt de druk nu op Sánchez, in Argentinië is het natuurlijk Lionel Messi.”

“Het lijkt er wel op of één speler alle druk moet dragen in deze nationale teams. Die spelers moeten de rest beschermen. Dat is altijd iemand die het stiekem een beetje leuk vindt”, vervolgt de Franse manager zijn verhaal. “Ze houden ervan om vooraan te staan. Maar wat betekent dat? Het betekent dat deze spelers ook met de nadelen moeten omgaan.”

“Toen Beckham in 1998 van het veld gestuurd werd na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Argentinië, werd hij in de volgende twee kwalificatiewedstrijden niet opgeroepen. Hij is in het land bedreigd, het leek wel of hij iemand vermoord had. Dit soort spelers moeten dus met de positieve en de negatieve punten omgaan”, besluit Wenger.