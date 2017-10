‘Barcelona is tevreden over mij, maar we zullen het na het seizoen zien’

Javier Mascherano stopt na het WK van aankomende zomer in Rusland en dat is mogelijk niet de enige grote verandering in de loopbaan van de Argentijn. De middenvelder, die bij Barcelona als centrale verdediger acteert, is zijn basisplaats verloren aan het duo Gerard Piqué en Samuel Umtiti en sluit een vertrek uit het Camp Nou niet voor honderd procent uit.

“Ik heb natuurlijk nog een contract (dat loopt tot medio 2019, red.), maar aan het einde van het seizoen zullen we zien wat er moet gebeuren. Ik heb het er nog met niemand over gehad’, vertelt hij in gesprek met TyC Sports. “Bij Barcelona hebben ze altijd gezegd dat ze tevreden zijn met mij en ik heb nog eventjes om erover na te denken. Het is duidelijk dat ik minder speel omdat we twee centrale verdedigers hebben die beter zijn.”

“Ik probeer het gevecht aan te gaan om mijn plek terug te veroveren, of om er in ieder geval klaar voor te zijn als er een beroep op me wordt gedaan”, gaat Mascherano verder. “Als je iemand voor je hebt die beter is, accepteer je dat en doe je je best om de situatie om te draaien. Dat is ook het enige dat je kunt doen. Ik ben niet iemand die geïrriteerd raakt, zeker niet door de beslissingen van de trainer.”