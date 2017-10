‘Sparta-leiding verdeeld over aankoopbeleid en dominante houding Pastoor’

Bij Sparta Rotterdam zijn de meningen intern verdeeld over Alex Pastoor, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. Binnen het bestuur van de club worden vraagtekens geplaatst bij het aankoopbeleid en zijn dominante houding binnen de club. Pastoor staat onder druk bij Sparta na de tegenvallende seizoensstart.

Op dit moment bezetten de Rotterdammers de zestiende plaats, met vijf punten uit de eerste zeven wedstrijden. Overigens worden er intern geen vraagtekens geplaatst bij het vakmanschap van Pastoor. Algemeen directeur Manfred Laros noemt het nog ‘te vroeg voor conclusies’ en Pastoor wil er zelfs niks over kwijt.

“Zullen we een voetbalverhaal maken? Of gaan we weer op de voorspelbare toer van de trainer die moet hangen na een paar nederlagen?”, vraagt Pastoor zich af. Volgens de oefenmeester hebben de nieuwe spelers tijd nodig om zich aan te passen bij Sparta. “Ik heb vertrouwen in hen. En als je het over punten hebt, moet je ook kijken naar de manier waarop wedstrijden zijn verlopen. Tegen ADO Den Haag (1-0 verlies) en Roda JC (1-2 verlies) waren wij beter, maar kregen we niks.”