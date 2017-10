‘Controlfreak’ bloeit op na vertrek bij Ajax: ‘In een warm nest terechtgekomen’

Thulani Serero maakte afgelopen zomer met de overstap van Ajax naar Vitesse de juiste keuze. Op het middenveld van de Arnhemmers is de Zuid-Afrikaan tot een van de smaakmakers van de Eredivisie uitgegroeid. De spelmaker had in zijn laatste jaar in Amsterdam nauwelijks gespeeld, maar het is bij Vitesse niet aan hem af te zien.

Serero heeft daar geen verklaring voor. "Ik ben bij Vitesse wel in een warm nest terechtgekomen", vertelt de middenvelder aan het Algemeen Dagblad, dat de Zuid-Afrikaan tot de beste speler van augustus en september uitriep. "Vanaf mijn binnenkomst voelde ik mij al op mijn gemak. Daarvoor moet ik iedereen bij de club bedanken. Voor mij is het ook allemaal een verrassing."

"Ik had zelf de overtuiging dat ik nog veel kon brengen. Maar de waarheid ligt wel op het veld." Zijn fanatisme tijdens de voorbereiding speelde een belangrijke rol in zijn opmars, evenals het feit dat hij een controlfreak is. "Ik wil wedstrijden altijd onder controle krijgen. Dat is voor mij nu ook het grote verbeterpunt." Serero blijft het hoogste nastreven. "Bij Vitesse is er ontzettend veel werk te verzetten. Ik wil in de top drie van de Eredivisie blijven staan."