Bosz erkent: ‘Iedereen in de groep mag hem, hij is heel extravagant'

Peter Bosz zag Ousmane Dembélé afgelopen zomer naar Barcelona vertrekken, maar hield Pierre-Emerick Aubameyang wel bij Borussia Dortmund. De aanvaller uit Gabon werd afgelopen zomer geregeld in verband gebracht met een transfer, maar bleef uiteindelijk in Duitsland. Tot genoegen van Bosz, die blij is met Aubameyang.

“Gewoon een geweldige jongen. Iedereen in onze ploeg mag hem. Hij is heel extravagant”, zegt Bosz in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De tijden zijn veranderd. Discipline is niet dat iedereen hetzelfde kapsel moet hebben en dezelfde snor. Daar geloof ik niet in. Waar ik naar kijk: hij wil altijd hard werken, is nooit geblesseerd. Wij zetten druk op een agressieve manier. Aubameyang gaat door op de keeper, hij trekt gaten, hij sleurt, hij scoort.”

Toen Dembélé, het maatje van Aubameyang, in staking ging, besloot Bosz daarom in gesprek te gaan met de Gabonees. “Aan de ene kant geef je aan: ik kan me voorstellen dat het moeilijk voor je is”, stelt de oefenmeester. “Zijn maatje wel een toptransfer en hij niet. Aan de andere kant is dit de voetballerij en kan het zo gaan. Ik kan hem helpen, hij kan het team helpen. Laten we elkaar helpen.”