‘Technische staf Ajax niet onder de indruk van miljoenenaankoop’

Ajax nam Luis Manuel Orejuela afgelopen zomer voor circa 3,65 miljoen euro over van het Colombiaanse Deportivo Cali. Voorlopig is men in Amsterdam echter nog niet onder de indruk van de verdediger, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. Orejuela speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in de Eredivisie.

Tot dusver kwam Orejuela één wedstrijd in actie voor de hoofdmacht: de verdediger speelde negentig minuten mee in de bekerwedstrijd tegen Scheveningen, die met 1-5 gewonnen werd. Trainer Marcel Keizer zou hebben gehoopt dat Orejuela zich in die wedstrijd zou laten gelden, maar dat gebeurde niet.

De Colombiaan moet het dit seizoen verder voorlopig doen met wedstrijden in de Jupiler League. Tot dusver speelde Orejuela vier wedstrijden voor Jong Ajax. In Amsterdam had hij een stevige concurrent moeten worden van Joël Veltman voor de positie van rechtsback. Dat is dus nog niet gelukt, tot teleurstelling van de technische staf.