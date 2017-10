Emanuelson: ‘Dat type spelers heb je nu bijna niet meer in Nederland’

Urby Emanuelson is naar eigen zeggen heel blij met zijn terugkeer in Nederland. De loopbaan van de veelzijdige linkspoot leek in het slop te zitten, na buitelandse verblijven bij AS Roma, Atalanta, Hellas Verona en Sheffield Wednesday met sporadische speeltijd. Bij FC Utrecht heeft de 31-jarige Emanuelson zijn carrière echter nieuw leven ingeblazen.

"Omdat ik na zeven jaar in het buitenland mijn familie en vrienden weer dicht bij me heb. Dat is voor mij heel belangrijk", legt Emanuelson in gesprek met Voetbal International zijn blijdschap uit. Bovendien vervult de ex-speler van Ajax bij FC Utrecht een belangrijke rol, binnen en buiten de lijnen. "Ik merk wel dat ik er heel enthousiast van word om met gasten als Yassin Ayoub bezig te zijn."

"Ze vinden het leuk om van jou te leren, verhalen van jou te horen." Emanuelson wijst erop dat de spelers van FC Utrecht een ongelooflijke drive hebben. "Het kriebelt niet om straks trainer te worden, maar die mentorrol vertolken voor die jonge jongens bevalt me uitstekend. Ik voel me dan opeens weer die jonge Ajax-speler die kort na zijn debuut naar Jaap Stam luisterde. Of naar Tomás Galásek. Dat type spelers heb je nu bijna niet meer in Nederland."