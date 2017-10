PSV moet zich nog buigen over transfersom en salaris voor Rezabala

PSV wikt en weegt de komst van het Ecuadoraanse talent Jordan Rezabala, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De zeventienjarige middenvelder, aanvoerder van Ecuador Onder-17, wil naar verluidt zelf graag in Eindhoven aan de slag. Rezabal maakte afgelopen week nader kennis met de jeugdopleiding van PSV.

Afgelopen week speelde Rezabala mee in een oefenduel met PSV Onder-19, tegen de leeftijdsgenoten van KV Mechelen uit België. PSV verloor die wedstrijd met 2-3. PSV is er volgens het dagblad nog niet uit of men de interesse in de middenvelder concretiseert en bovendien moet men ook tot een akkoord met Independiente del Valle komen.

Independiente del Valle kan een opleidingsvergoeding vragen voor Rezabala, die nog geen contract heeft ondertekend en in februari 2018 zijn achttiende verjaardag viert. Dat is ook het moment dat hij officieel door PSV, of een andere club, kan worden vastgelegd. Als niet EU-speler moet de middenvelder echter wel een stevig salaris krijgen en zodoende zal PSV zich moeten buigen over het totaalplaatje qua kosten.