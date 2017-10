RB Leipzig wil zaterdag streep door unieke prestatie van Peter Bosz zetten

Borussia Dortmund stapte dit seizoen in liefst zes van de zeven Bundesliga-duels als winnaar van het veld en kan Peter Bosz zaterdag een plek in de annalen verschaffen. RB Leipzig heeft zes punten minder verzameld, dertien om negentien, en hoopt de derde opeenvolgende competitiezege te boeken. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Signal Iduna Park, zaterdag vanaf 15.30 uur.

O RB Leipzig is de enige huidige Bundesliga-club waartegen Borussia Dortmund in eigen huis nog geen punten heeft laten liggen dan wel een tegendoelpunt om de oren heeft gekregen.

O De eerste zege van RB Leipzig in de Bundesliga was tegen Borussia Dortmund; een 1-0 overwinning op de tweede speeldag van het seizoen 2016/17.

O Borussia Dortmund startte nog nooit zo goed aan een Bundesliga-seizoen, met negentien punten uit de eerste zeven duels en een doelsaldo van 21-2.

O Peter Bosz kan een clubrecord breken: geen enkele coach van Borussia Dortmund bleef in zijn eerste acht Bundesliga-duels verstoken van een nederlaag.

O Borussia Dortmund is nu al 41 opeenvolgende Bundesliga-duels in eigen huis (34 zeges, 7 remises) ongeslagen; een lopend clubrecord. De laatste thuisnederlaag voor eigen publiek in competitieverband was tegen Bayern München (0-1), in april 2015.

O Pierre-Emerick Aubameyang miste vier van zijn laatste zeven strafschoppen in de Bundesliga. De aanvaller verprutste zeven van de veertien expected goals in 2017/18. Geen enkele speler na de Gabonees miste meer dan drie van dat soort kansen (Guido Burgstaller en Martin Harnik).

O Shinji Kagawa maakte op de vorige speeldag tegen FC Augsburg (1-2) zijn 38e goal in de Bundesliga, in 132 duels. Geen enkele Japanse speler heeft meer Bundesliga-treffers achter zijn naam staan (Shinji Okazaki 37, in 128 duels).

O RB Leipzig staat voor het eerst sinds de derde speeldag in de top vier, dankzij twee opeenvolgende zeges tegen Eintracht Frankfurt (2-1) en 1. FC Köln (1-2). Sinds april boekte men niet meer drie Bundesliga-zeges op rij (toen uiteindelijk een reeks van vier).

O Emil Forsberg wacht al vier Bundesliga-duels op rij op een doelpunt of een assist; zijn langste droogte tot dusver. Desondanks was hij dit seizoen bij 32 kansen betrokken: alleen Robert Lewandowski (33) en Pierre-Emerick Aubameyang (37) deden dat beter.

O Marcel Sabitzer verzorgde op de zevende speeldag tegen 1. FC Köln voor het eerst twee assists in één Bundesliga-duel. Hij stond vorig seizoen, in 32 duels, aan de basis van vier doelpunten en deze voetbaljaargang staat hij in totaal al op drie assists.