Monaco houdt rekening met vertrek sterren: ‘We hebben een bepaald model’

AS Monaco moest afgelopen zomer afscheid nemen van enkele dragende spelers, maar Thomas Lemar en Fabinho bleven de Franse landskampioen wel trouw. Vice-voorzitter Vadim Vasilyev prijst zich gelukkig met het aanblijven van het duo, maar realiseert zich evenwel dat een vertrek op termijn onhoudbaar is.

Met name Lemar was erg gewild. "Liverpool was bijzonder geïnteresseerd, maar het was Arsenal dat daadwerkelijk dicht was bij een akkoord", wordt de beleidsbepaler geciteerd door Sky Sports. De Londense club kwam naar verluidt op de slotdag van de zomerse transferperiode met een bod van circa 100 miljoen euro op de proppen voor de aanvallende middenvelder. "Het scheelde niet veel, maar er was simpelweg niet voldoende tijd om de deal rond te krijgen."

"We hebben een speler als Thomas Lemar hard nodig, want hij is erg belangrijk voor het team", vervolgt Vasilyev, die er niet vanuit gaat dat de Frans international de rest van zijn carrière in het prinsdom actief zal zijn. "Volgend jaar zullen we rekening moeten houden met een vertrek, al weet je dat er in de voetballerij geen garanties bestaan. Afgelopen zomer zou een aantal spelers vertrekken, maar het kwam er uiteindelijk niet van om uiteenlopende redenen. Thomas heeft echter een reële kans om volgend jaar te vertrekken.”

Ook Lemar's ploeggenoot Fabinho verkaste uiteindelijk niet. "Hij is een erg belangrijke speler, een basisspeler", zegt Vasilyev over de verdedigende middenvelder. "Je kunt altijd op hem rekenen. We zijn blij dat we hem hebben kunnen behouden. Hij is een speler die je het liefst voor altijd behoudt, maar we hebben bij Monaco een bepaald model. Op een gegeven moment moeten we spelers laten gaan teneinde opnieuw succesvol te zijn. Het draait niet alleen om geld."