Barcelona wil scoringsdrift van Griezmann in Wanda Metropolitano stoppen

Barcelona staat na zeven wedstrijden, en evenveel overwinningen, voor de eerste echte vuurproef in competitieverband. Atlético Madrid heeft weliswaar zes punten minder dan de ongenaakbare koploper van La Liga, maar het team van Diego Simeone verloor dit seizoen nog niet één competitiewedstrijd. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Wanda Metropolitano, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Atlético Madrid won niet één van de laatste veertien competitiewedstrijden tegen Barcelona: drie remises, elf nederlagen. Dat is de slechtste reeks van de Madrilenen tegen Barcelona in competitieverband.

O De laatste overwinning van Atlético Madrid op Barcelona in LaLiga dateert van februari 2010: 2-1. Dat was tevens de enige competitienederlaag van Barcelona in 2010/11.

O Atlético Madrid heeft elk van de laatste vier competitieduels in eigen huis gewonnen; in drie van deze ontmoetingen werd bovendien de nul gehouden.

O Barcelona heeft dit seizoen elk van de eerste zeven competitieduels gewonnen. De Catalanen kunnen zaterdag hun beste competitiestart ooit evenaren: acht zeges uit de eerste acht LaLiga-duels van 2013/14.

O Lionel Messi maakte alleen tegen Sevilla (23) meer doelpunten in LaLiga dan tegen Atlético Madrid (22).

O Lionel Messi was in vijf van de laatste zes competitiewedstrijden tegen Atlético Madrid trefzeker.

O Fernando Torres is de huidige LaLiga-speler met de meeste LaLiga-doelpunten tegen Barcelona, samen met Cristiano Ronaldo: ieder acht.

O Antoine Griezmann heeft in alle officiële duels van Atlético Madrid in het gloednieuwe Wanda Metropolitano gescoord: twee duels in LaLiga, één in de Champions League.

O Diego Simeone won in zijn trainersloopbaan slechts 2 van zijn 21 wedstrijden tegen Barcelona; in alle competities: 7 remises, 12 nederlagen. Geen van deze overwinningen vonden in LaLiga plaats.

O Diego Simeone verloor tot dusver nog nooit een LaLiga-duel van een club waar Ernesto Valverde trainer was: zes overwinningen, drie remises.