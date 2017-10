Fantasy Football-seizoen hervat na interlandonderbreking: oktober begint

Speelronde negen van de Eredivisie staat na de interlandonderbreking voor de deur. Het is ook de eerste speelweek in oktober in onze Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) en dus dient de kans op de nieuwe maandprijs zich weer aan. Zaterdagavond trappen Ajax en VVV-Venlo de speelronde af.

Week 8

Na de interlandperiode hebben de clubs hun spelers weer terug, maar voor komend weekend zijn er meerdere vraagtekens. De inzetbaarheid van Ruben Jensen (FC Groningen), Edson Braafheid, Jean-Cristophe Bahebeck (beiden FC Utrecht), Michiel Kramer (Feyenoord) en Thomas Ouwejan (AZ) is twijfelachtig. Tom van Weert van FC Groningen is als enige geschorst. Koploper PSV brengt een bezoek aan VVV-Venlo; achtervolger Feyenoord treedt thuis aan tegen nummer vier PEC Zwolle.

Head-to-head

Net te weinig geld voor die ene toptransfer? Of juist heel veel vertrouwen in je team? Dan is de head-to-head misschien iets voor jou. Je kunt een vriend, een willekeurige speler of iemand uit de lobby uitdagen voor een onderlinge krachtmeting om transfergeld binnen te halen. Je kunt per persoon honderd- of tweehonderdduizend euro inleggen: de persoon die dat weekend de meeste punten pakt, strijkt het geld op. Ook kun je voor de lol, zonder inzet dus, een vriend uitdagen.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!\