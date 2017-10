Swart ontevreden: ‘Voor die prijs hoort hij er meteen te staan bij Ajax’

Ajax trok in de winterse transferperiode een bedrag van minimaal twaalf miljoen euro uit om David Neres naar Amsterdam te halen. De Braziliaan maakt na een gewenningsperiode inmiddels regelmatig minuten in de hoofdmacht, maar is er nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. Clubicoon Sjaak Swart plaatst dan ook zijn twijfels bij de komst van de vleugelspits.