‘Ik zie het simpelweg niet gebeuren dat hij niet naar het WK gaat, mits fit’

Jack Wilshere kwam ruim een jaar geleden op het EK voor het laatst in actie voor de nationale ploeg van Engeland, maar volgens Arsène Wenger heeft de middenvelder van Arsenal een goede kans om opgenomen te worden in de selectie van bondscoach Gareth Southgate voor het WK van volgend jaar in Rusland. The manager van the Gunners ziet Wilshere bijna dagelijks aan het werk op de training en concludeert dat de 25-jarige technicus op de weg terug is.

Wilshere liep in april van dit jaar een kuitbeenblessure op en miste de eerste wedstrijden van Arsenal dit seizoen. Inmiddels is hij echter weer volledig fit. "Jack is op dit moment in zijn beste vorm in lange tijd", wordt Wenger donderdag geciteerd door diverse Engelse media. Wilshere maakte speelminuten in drie van de laatste zes wedstrijden van Arsenal in alle competities, maar hij kon dit seizoen in de Premier League nog niet rekenen op een basisplaats. "Hij zal binnenkort net als alle andere spelers een optie zijn."

Wenger is ervan overtuigd dat Southgate volgende zomer niet om Wilshere heen zal kunnen. "Als hij de lijn doortrekt, gaat hij naar het WK. Daar ben ik van overtuigd", vervolgt de oefenmeester. "Ik zie het simpelweg niet gebeuren dat Jack niet naar het WK gaat, mits fit. Hij heeft dit seizoen reeds wedstrijden voor ons gespeeld en hij zal nog veel meer wedstrijden gaan spelen."