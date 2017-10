‘We hadden topspelers als Strootman en Mertens, ik heb niet hun talent’

Dave Bulthuis streek afgelopen juli neer bij Qäbäla FK, dat hem oppikte bij 1. FC Nürnberg. De verdediger zette in Azerbeidzjan weliswaar zijn krabbel onder een tot 2020 doorlopend contract, maar liet daarin wel de clausule opnemen dat hij na dit seizoen eventueel transfervrij zou kunnen vertrekken. Bulthuis hoopt daar dan ook gebruik van te kunnen maken over een aantal maanden.

“Azerbeidzjan is een bijzonder avontuur. Ik ben een ervaring rijker, en wat centen ja, haha. Ik had hier alleen later in mijn carrière moeten tekenen, niet al op mijn 27ste”, legt hij uit in gesprek met ELF Voetbal. Bulthuis hoopt dan ook dat er in de aankomende transferperiode een club langskomt die op zoek is naar een Nederlandse verdediger.

Voor zijn periode in Neurenberg maakte de linksback deel uit van de jeugdopleiding van FC Utrecht, waar hij ook vier jaar in de hoofdmacht speelde. Bulthuis denkt nog steeds met veel plezier terug aan die tijd: “We hadden een ploeg met topspelers: Kevin Strootman, Dries Mertens en Ricky van Wolfswinkel. Mooi om te zien dat zij het nu goed doen. Ik heb niet het talent van jongens als Strootman, Mertens en Van Wolfswinkel, mede daarom koos ik ook voor deze financieel aantrekkelijke uitdaging.”