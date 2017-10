Sofyan Amrabat hekelt cliché: ‘Het kon mij dit seizoen niet snel genoeg gaan’

Sofyan Amrabat moest na zijn zomerse komst van FC Utrecht aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol bij Feyenoord, maar inmiddels komt de middenvelder steeds vaker voor in de plannen van trainer Giovanni van Bronckhorst. In de laatste vier officiële wedstrijden verscheen Amrabat tot zijn eigen tevredenheid telkens aan de aftrap.

De 21-jarige rechtspoot liet zich vorige maand in het Champions League-duel met Manchester City voor het eerst prominent gelden in het shirt van Feyenoord. "Af en toe was ik wel een beetje ongeduldig en het kon mij dit seizoen niet snel genoeg gaan", zegt hij in gesprek met Feyenoord TV. "Ze zeggen dat het ook te snel kan gaan, maar daar ben ik het niet mee eens. Als je goed genoeg bent, moet je spelen."

Amrabat geeft toe dat hij aanvankelijk moeite had met zijn reserverol. "Als je op de bank zit loop je jezelf soms wel te verbijten, want bij FC Utrecht had ik alles gespeeld", vervolgt hij. "Je moet je dan gewoon schikken in jouw rol, want het team is het belangrijkste. De trainer maakt keuzes en daar moet je respect voor hebben. Als je buiten de basiself valt is dat jammer voor jou maar moet je je mond houden en keihard werken. Toen ik mijn kans kreeg, heb ik hem wel met twee handen aangegrepen."