‘Barça stelt tekenbonus van 95 miljoen euro in het vooruitzicht’

Eerder op de donderdag doken er al geruchten op dat Barcelona bezig is te onderzoeken hoe het de meeste inkomsten kan genereren door de naam van Camp Nou te verkopen voor sponsordoeleinden en nu is ook duidelijk geworden waar een groot deel van die opbrengsten naar toe moeten gaan. De Catalaanse club is namelijk nog altijd bezig met de contractverlenging van Lionel Messi en stelt de Argentijn een megabonus in het vooruitzicht.

L’Ara meldt dat Barça Messi een tekenbonus die ergens ligt tussen de 88 miljoen en 95 miljoen euro in het vooruitzicht heeft gesteld als de sterspeler besluit zijn tot volgend jaar zomer doorlopende verbintenis te verlengen. Messi’s vader en broer hebben naar verluidt al hun goedkeuring gegeven aan een nieuw contract met een looptijd van 3,5 jaar, maar de aanvaller zelf heeft, met onder meer Manchester City als mogelijke kaper op de kust, nog altijd niet zijn handtekening gezet.

Aangezien het salarishuis van de club op dit moment al 84 procent, Messi’s nieuwe contract niet meegerekend, van de totale inkomsten opslurpt, is Barcelona dringend op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Naast een nieuwe deal met kledingsponsor Nike moet de verkoop van de stadionnaam een van die bronnen worden. Barça hoopt naar verluidt circa 200 miljoen euro op te halen voor een deal die 25 jaar gaat lopen.