Cristiano Ronaldo kan zaterdag slechtste LaLiga-reeks ooit evenaren

Real Madrid heeft zich enigszins hersteld van de zure thuisnederlaag tegen Real Betis; de laatste competitieduels met Deportivo Alavés (1-2) en Espanyol (2-0) leverden zes punten op. Streekgenoot Getafe heeft slechts zes punten minder dan de regerend landskampioen, maar won slechts twee van de eerste zeven LaLiga-duels. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Coliseum Alfonso Pérez, zaterdag vanaf 16.15 uur.

O Getafe verloor veertien van de laatste vijftien competitieduels met Real Madrid; één overwinning. Elk van de laatste zeven ontmoetingen ging verloren.

O De enige zege van Getafe in de laatste dertien Madrileense derby's was in de laatste, een 2-1 zege op Leganés: één remise, elf nederlagen.

O Cristiano Ronaldo maakte alleen tegen Sevilla (23) meer doelpunten in LaLiga dan tegen Getafe (20).

O Als we Atlético Madrid niet meerekenen, heeft Real Madrid sinds augustus 2012 geen enkele competitienederlaag tegen een Madrileense club meer geleden. Destijds was Getafe met 2-1 te sterk.

O Getafe won in het eigen Coliseum Alfonso Pérez slechts één van de laatste elf LaLiga-duels (vier remises, zes nederlagen); een 4-0 zege op Villarreal.

O Real Madrid won elk van de laatste twaalf uitduels in LaLiga en kan zaterdag de eerste club worden die dertien opeenvolgende uitwedstrijden op het allerhoogste niveau wint.

O Ángel Rodríguez maakte in het laatste thuisduel van Getafe, de 4-0 zege op Villarreal, zijn eerste dubbelslag ooit in LaLiga en maakte beide treffers met het hoofd.

O Cristiano Ronaldo was in tien van zijn laatste twaalf LaLiga-duels met Getafe trefzeker, inclusief drie hattricks.

O Als Cristiano Ronaldo speelt én niet scoort, evenaart hij zijn slechtste reeks in LaLiga voor Real Madrid: vier opeenvolgende duels zónder treffer. Het zou daarbij het slechtste begin van de Portugees aan een LaLiga-seizoen zijn.

O Zinédine Zidane zit zaterdag voor de honderdste keer op de bank van Real Madrid in een officieel duel: 74 zeges, 17 remises, 8 nederlagen en een doelsaldo van 271-100.