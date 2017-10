‘Je kan mij niet zeggen dat zij niet haalbaar zijn, dan had Ziyech moeten komen’

PSV kende met de vroege uitschakeling in de Europa League en het vertrek van belangrijke spelers als Davy Pröpper en Andrés Guardado een moeizame start van het seizoen. Hoewel de Eindhovenaren nu na zeven wedstrijden drie punten los staan als koploper van de Eredivisie, is Theo Lucius nog niet erg te spreken over het spel van de club waar hij zelf werkzaam is als jeugdtrainer.

“Het is heel behoudend. Het is heel erg degelijk en op zeker. Er is nu iets meer creativiteit in gekomen met Lozano, maar ik vind dat het allemaal heel steriel is”, legt hij uit in gesprek met Voetbal Inside. Lucius is zich ervan bewust dat er met het vertrek van onder meer Pröpper en Guardado veel creativiteit uit het elftal is verdwenen, maar vindt ook dat PSV weldegelijk in staat moet zijn om geschikte vervangers te halen.

“Je kan mij niet zeggen dat zulke spelers niet meer haalbaar zijn. Dan hadden ze, ik noem maar iemand, een paar jaar geleden Hakim Ziyech moeten halen. Of Adam Maher hebben we toch ook in ons team? Dat is toch ook een creatieve speler?” Lucius is ondanks het tegenvallende spel het vertrouwen in trainer Phillip Cocu, die volgens de voormalige verdediger dit seizoen de titel weer gaat pakken, nog niet verloren: “Dan zou hij drie van de vier jaar kampioen zijn geworden. Als je puur naar zijn resultaten kijkt, doet hij het behoorlijk. Alleen had hij vorig seizoen pech.”