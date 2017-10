‘Hij is professioneler en gaat beter met zijn lichaam om dan Messi deed’

Kylian Mbappé maakt dit seizoen indruk bij Paris Saint-Germain. De achttienjarige aanvaller, die volgend jaar zomer voor 180 miljoen euro definitief de overstap van AS Monaco naar de Franse hoofdstad maakt, heeft al drie goals en twee assists voor PSG geproduceerd. Ludovic Giuly, oud-speler van les Parisiens en Barcelona, constateert dat Mbappé verder is dan Lionel Messi toen hij achttien jaar was.

"Mbappé is professioneler dan Messi op die leeftijd", zegt Giuly, die in 2006 de Champions League won met Barcelona, op de site van de Ligue 1. "Hij weet beter om te gaan met zijn lichaam, Leo had veel gezondheidsproblemen toen hij aan het groeien was. Het was moeilijker voor hem, Kylian heeft het voordeel dat hij zichzelf beter kent, waardoor hij ook beter herstelt."

"Barcelona heeft Messi een tijdlang uit de schijnwerpers gehouden en brak toen hij zeventien was echt door. Voor Kylian geldt hetzelfde scenario. Hij heeft enorm veel potentie, hij heeft alles om een geweldige voetballer te worden. Hij is professioneel, beschikt over een goede mentaliteit en heeft de juiste keuze gemaakt door zich aan te sluiten bij PSG, zodat hij kan blijven groeien."